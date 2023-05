Şirketlerin %77’sinde yönetici açığı var

İş dünyasının sürekli değişen dinamiklerine karşın, her ölçekten şirketin tüm departmanlarının güçlü bir lidere sahip olması kritik önem taşıyor. Etik değerleri önceleyen, kapsayıcı, empati kurabilen, analitik düşünebilen ve çözüm odaklı liderler, yalnızca şirketlerin iş süreçlerinin kesintisiz şekilde sürmesini sağlamakla kalmıyor.

Aynı zamanda doğru bir yönetim stratejisiyle krizlerin kolaylıkla aşılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca çalışan bağlılığını artırarak verimliliği en üst seviyeye ulaştırıyor. Meslek hayatında imza attığı yeniliklerle sektörüne yön vermeyi hedefleyen ve 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği gibi sosyal sorumluluk girişimleriyle toplumda değer yaratmaya odaklanan Erce Group Kurucusu ve CEO’su Hakan Çil, 21. yüzyılın başarılı liderlerinin sahip olması gereken becerileri paylaşıyor.



KURUMSAL BAŞARININ KİLİT TAŞI: GÜÇLÜ LİDERLER



Şirketler için güçlü bir lidere sahip olmak başarının temel bileşeni kabul edilirken, bu kriter işletmelerin ihtiyaçlarının sürekli değiştiği, iş yapılan koşulların belirsizleştiği günümüzde daha da önemli hale geliyor. Liderlik becerileri edinmek artık sadece bir girişim kurarken değil, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve işgücünün doğru değerlendirilerek beslenmesi için de birincil koşul oluyor.



Peki başarılı bir lider nasıl olmalı? Hangi temel niteliklere sahip olmalı?



Şeffaf olmalı: Güven odaklı, açık iletişim modelleri inşa etmeli.



Üretkenliği artırmalı: İşbirliğini destekleyerek kurum politikalarının yanı sıra ekiplerini üretkenliğini artıracak stratejiler geliştirmeli.



Teşvik etmeli: Çalışanlarının merak etmesini ve tutkulu olmasını sağlamalı. Onlara yeni bakış açıları katıp, motivasyonlarını yükselterek iş süreçlerine katılımlarını artırmalı.



Çözüm odaklı olmalı: İş süreçlerinin sekteye uğradığı kurum içi ya da toplumsal olaylarda krizleri doğru bir şekilde yönetebilmeli.



Gelişime açık olmalı: Öğrenmeyi arzulamalı, çalışanlarını sürekli öğrenmeye teşvik etmeli.



Empati kurabilmeli: Herhangi bir proje ya da operasyonel işleyişte ekiplerinden geribildirim alabilmeli.



KURUMLARIN %77'SİNDEN FAZLASI YÖNETİCİ EKSİKLİĞİ YAŞIYOR



Gallup’ın liderlik becerilerine dair yaptığı araştırma, her 10 kişiden yalnızca birinin yönetme yeteneklerine sahip olduğunu gösteriyor. Öte yandan şu anda yönetici olan kişilerin yaklaşık beşte birinin (%18) yüksek düzeyde performans sergilediğine ve 10 yöneticiden ikisinin temel liderlik becerilerini uyguladığına işaret ediyor.

Bu durum güçlü yöneticilerin aslında çok nadir olduğunu ortaya koyarken, iş dünyasının da aslında yönetici pozisyonlarındaki açığını gün yüzüne çıkarıyor. Şu an kurumların %77'sinden fazlası yönetici eksikliği yaşadığını bildiriyor. Buna rağmen şirketlerin %82’si de işe alım süreçlerinde doğru adayı seçmede başarısız oluyor ve yönetici istihdamı krizini tetikliyor. Tam da bu nedenle işletmelerin %83’ü her seviyede lider yetiştirmenin önemine dikkat çekiyor.



EĞİTİM ALAN LİDERLERİN %88’İ DAHA ÜRETKEN OLUYOR



Globaldeki pek çok şirket yönetici eksikliğinin gelecek dönemde artacağını öngörüyor ve güçlü liderler yetiştirmek için eğitimlere başvuruyor. Dünya çapında liderlik eğitimi programlarına her yıl 366 milyar dolar harcanıyor ve kurumsal liderlik eğitimi pazarının 2024’e kadar 26,7 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Liderlik kurslarına yatırım yapmak, yöneticilerin %88’inin daha üretken olmasını sağlarken, aynı zamanda ekiplerin motivasyonunu artırarak kurumun başarısını istikrara kavuşturuyor.