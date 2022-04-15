“Şirketlerin rekabet avantajı kazanması için dijital dönüşüm zorunlu hale gelecek”

SAP Türkiye’nin Türkiye’deki 20.yılı kapsamında NTV ekranlarında iş dünyasının liderlerinin ağırlanacağı Dijital Dönüşüm Gündemi programı başladı.

Burcu Kaya’nın sunumundaki ilk programda konuklar SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon & Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt oldu. Programda salgının dijital dönüşüme etkileri konuşulurken önümüzdeki dönemde iş dünyasının dijitalleşme yolculuğunun aynı hızda sürüp sürmeyeceği masaya yatırıldı.



Pandemide kurumların dijital dönüşümü içselleştirdiğini söyleyen Uğur Candan, “Pandemi varolan teknolojilerin kullanım ve adaptasyon hızını ciddi açıdan hızlandırdı ama etkisi daha uzun sürecek. Gelecek 10 yıl belki geçmiş 100 yılda atılan adımlardan daha fazla adım atılacak. Dolayısıyla teknolojiyi iş süreçlerinde içselleştirme yarışı devam edecek." ifadelerini kullandı.



Hakan Irgıt ise petrokimya sektöründe teknolojilerin çok hızlı gelişmeye başladığını belirterek, "Sektörümüz özellikle son 5 senedir hızla dönüşüyor. Yapay zeka, sensörler gibi teknolojiler bizim veriyi toplamamızı kolaylaştırdı. Artık teknolojiden kaçamayacağımız bir dünyadayız" ifadelerini kullandı.



Programda iki şirketin ortaklaşa geliştirdiği "Project Earth" projesi de anlatıldı. 16 aylık bir sürede hayata geçirilen proje için 100 SAP ve 170 SOCAR çalışanı ter döktü. Sistemin şu an 1800'ün üzerinde çalışan tarafından aktif kullanıldığı belirtilirken, "Bugünün değil yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir altyapı.." ifadeleri kullanıldı.

Sistem ile SOCAR'ın tüm şirketleri kurumsal altyapı ile birbirine bağlanıyor. Proje satın almadan varlık yönetimi ve finansal raporlamaya kadar geniş bir yelpazede önemli hizmetlerin kullanılmasını sağlıyor.