Sisal Şans nedir? Milli Piyango İdaresi'nin yeni oyunu Sisal Şans'ın ilk çekilişi ne zaman?

milli piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlıyor. Sisal Şans, ‘Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız’ sloganıyla, ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirecek. Oyunun detaylar ise henüz belli değil.

SİSAL ŞANS NEDİR?

Şans oyunlarıdan olan Sisal Şans Milli Piyango İdaresi ile yeni bir anlaşma yaparak eğlenceli şans oyunlarını hizmete sunacak.

Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sişal Şans için bayiler ve markaya 50 milyon euroluk kapsamlı bir yatırım yapıldı.

İtalya’da 1946 yılından bu yana başarıyla faaliyet gösteren, Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) sertifikasına sahip Sisal S.p.A, Fas da dahil olmak üzere 2019 itibariyle 40 binden fazla satış noktasına sahip. Türkiye’de 1956’dan beri, ulusal ve uluslararası arenada uzun vadeli ve sürekli yatırımlar gerçekleştirerek ekonomiye katma değer sağlayan Demirören Holding, tüm operasyonları dahil olmak üzere Türkiye çapında 18 bini aşkın bayisiyle faaliyetlerine devam ediyor.