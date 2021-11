Şişecam'dan Basalia teknolojisine yatırım

Şişecam, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle geliştirilmiş bir buluş olan Basalia Teknolojisi'ne yatırım kararı aldı.



Yeşil ve döngüsel ekonomiye yönelik bu teknolojinin sahibi 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere mutabakat protokolü imzalayan Şişecam, her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bu teknolojiye yönelik yatırımıyla, bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyecek.



Ayrıca, ilk denemelerde başarılı olduğunu gördüğü bu oyun değiştirici buluşun pilot olarak Şişecam bünyesinde denenmesinin ardından, tüm dünyada uluslararası platformlara yayılımına da katkı sağlayacak. Bu yatırım, Türkiye'de 9 farklı iş kolunda faaliyet gösteren Şişecam’ın biyoteknoloji alanındaki ilk yatırımı olacak.

ATIKTAN KATMA DEĞER YARATAN DÖNGÜSEL İNOVASYON



Türkiye'de 2020'de kurulan 7CBasalia'nın global telif haklarına sahip olduğu inovatif basalia teknolojisinin, konvansiyonel teknolojilerden farklı bir sistemi bulunuyor. Sistem, atıkları çevresel bir sorun olmaktan çıkartıp, çevre dostu katma değerli ürünler haline dönüştürme hedefiyle çalışıyor.



Basalia teknolojisi, atık suları saf suya dönüştürüyor. İşlem sonucunda atık sular, tekrar kullanılabilir hale gelerek yeniden bir kaynağa dönüşmüş oluyor. Katı atık sorununa da kritik bir çözüm getirme odaklı çalışan sistem sayesinde, organik atıklarla birleşen katı atıklar, önce zararsız hale geliyor. Ardından da bu atıklar aracılığıyla çevreye dost bir enerji kaynağı olan hidrojen gazı elde edilebiliyor.



İklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası kurumlarla da işbirliği içerisinde çalışan şirket atık sorunu olan şirketlere yönelik çözümler sunarken, topyekun şehir ve ülke yönetimleri için de Yeşil Şehir çözümleri üretmeyi hedefliyor.



"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ BİR KEZ DAHA SAHİPLENİYORUZ"



Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden birisi olma hedefleri doğrultusunda ilerlerken, Türkiye'yi geniş bir coğrafyada temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ortaya koyan Care for Next Sürdürülebilirlik Stratejisi ile paralel olarak, tüm faaliyetlerimizde bugün yarattığımız değerin daha iyi yarınlara hizmet edebilmesine odaklanıyoruz. Yaptığımız her yatırımda, geliştirdiğimiz her yeni teknolojide, güçlendirdiğimiz her paydaşımızda sürdürülebilirliği bir kez daha sahipleniyoruz."



