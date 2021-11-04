Şişecam'dan, Eskişehir'e 155 bin ton kapasiteli yeni yatırım

Şişecam, faaliyet merkezlerine bir yenisini daha ekliyor. Firma, 155 bin ton kapasiteli yaklaşık 1 milyar liralık yatırımını 2023 yılına hedefledi.

Şirketin global cam ambalaj üretim kapasitesini 3,2 milyona ulaştırması beklenen yatırım, renksiz ve yeşil cam ambalaj üretimi yaparak birçok sektöre girdi sağlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Bu yıl eylül ayında Türkiye'ye otocam ve düzcam alanında 4 milyar TL'lik iki yeni float yatırımı müjdesi veren Şişecam, cam ambalaj alanındaki bu son yatırım hamlesi ile birlikte, Türkiye'ye yönelik açıkladığı yeni yatırımların tutarını 5 milyar TL'ye çıkarmış oldu" dedi.

"ÜRETİM KAPASİTEMİZ 3,2 MİLYON TONA ULAŞACAK"



Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın, halihazırda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'da sürdürdüğü yıllık 2,6 milyon tona ulaşan cam ambalaj üretim kapasitesi ile çok güçlü bir oyuncu konumunda olduğunu vurguladı.



Kırman, "Bu yatırım ile Avrupa'daki üretim ayak izimize cam ambalaj alanını da eklemiş olduk. 2023 yılında operasyona başlamasını ve 2025 yılı itibarıyla tam kapasiteye ulaşmasını hedeflediğimiz yeni tesis yatırımımız ile 3 milyon tonu aşacak global cam ambalaj üretim kapasitemiz, Eskişehir'de gerçekleştireceğimiz son yatırım kararımız ile 3,2 milyon tona ulaşacak" ifadelerini kullandı.



Pazarın 2021 yılında hızlı bir büyüme göstermesinin beklendiğini ifade eden Kırman, şunları kaydetti:



"Beşinci fırın yatırımıyla birlikte artan üretim kapasitesi ve sahip olduğu ileri teknoloji altyapısı, Eskişehir'in cam ambalaj üretim üssü statüsünü güçlendirecek.



Eskişehir, stratejik bir cam ambalaj üretim üssü olmasının yanı sıra, pazar erişim potansiyeli doğrultusunda, yeni yatırımımız için doğru lokasyon olarak öne çıktı.

Yurt içi pazar talebine hızla cevap verilebilmemizi sağlayacak olan yeni yatırımımız, yurt dışında oluşabilecek ek satış taleplerinin değerlendirilmesi bakımından da avantajlar sunacak.

2023’ün ilk çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni fırının yurt içinde ve ihracat pazarlarında başta içecek ve gıda ambalajı olmak üzere çok sayıda sektöre girdi vermesini planlıyoruz."