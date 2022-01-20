Site aidatları kontrolden çıktı!İstanbul'da 8 bin lira

İstanbul'da bazı sitedeki evlerin aidatları 8 bin liraya kadar çıktı.

Site sakinleri ise aidatlara yapılan zamlara tepki göstererek eylem yaptılar.

TEYFED verilerine göre, en yüksek aidat Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'taki sitelerde alınıyor.



Buralardaki sitelerde 2 bin ile 8 bin lira arasında aidatlar alınıyor. Tuzla'da aidatlar 150 lirayken yeni yapılan zamlarla 350 liraya çıktı.

İSTANBUL'DA YAKLAŞIK YÜZDE 40-45 ZAM

TEYFED Genel Başkanı Yahya Sağır, İstanbul genelinde aidat ücretlerinin yüzde 40 ile 50 arasında arttığını açıkladı.



İstanbul'da aidatların en yüksek olduğu ilçelerin Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş olduğunu söyleyen Sağır, "O bölgelerde aidatlar 2 bin liradan başlıyor 8 bin liralara kadar çıkabiliyor. Üsküdar-Çamlıca bölgesinde yüzde 50 arttı. Üsküdar, Çamlıca, Kadıköy bölgesinde ortalama aidat 350 lira bandından başlayıp, 850-1300 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Kartal'da aidatların 500 lira seviyesinen 800 lira düzeyine yükseldiğini söyleyen Sağır, "Aidatları kira ile endekslersek yanılırız. Aidatları çalışan ve gelen zamlarla endekslememiz gerekiyor" diye konuştu.

"BİR DAHA ASLA SİTEDE OTURMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"



Beylikdüzü'nde bir sitede oturan ve 800 lira aidat verdiğini söyleyen Sevda Demircan "Aidatlarımız çok yüksek. Birçok insandan duyuyorum. Herkesin aidatı çok yüksek ve bu paraların nereye gittiğini şeffaf şekilde görmüyoruz. Bir daha asla sitede oturmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.



"ZAM DEMEYELİM ZAMANA UYMAK DİYELİM"



Kilyos'ta bir sitede yönetici olan Celal Bilgen ise maliyetlere dikkat çekti. "Artışa zam demeyelim, zamana uyma diyelim" ifadesini kullanan Bilgen, "Sitemizde 38 kişi çalışıyor. Bunun 21'i güvenlikçi. Asgari ücret arttı. Güvenlik içinde yaşıyorsan ve evden çıktığında siteyi tertemiz buluyorsan, bunun bir bedeli var. Burada metrekareye göre aidatlar değişiyor. En düşüğü bin 765 lira. Daha zam uygulanmadı. Nisan'daki kurulda yeni aidatlar belirlenecek" dedi.