Societe Generale de TCMB'den faiz artırımı bekliyor

Fransa'nın önde gelen bankalarından Societe Generale, TCMB'den 100 baz puan faiz artışı bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin enflasyon hedefi kararlılığının toplantıda yakından takip edileceği bilgisi verildi.



Değerlendirmede, "Türkiye'de para biriminin baskı altında, rezervlerin eksik, enflasyonda ve enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşanan ortamda yurt dışında da yeniden fiyatlama olduğu düşünülürse politika tarafından hata için alan yok" denildi.



TCMB'nin faiz kararı 18 Mart'ta açıklanacak.

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