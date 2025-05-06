Soğan hasadı başladı, fiyatı düştü

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yalangoz Mahallesinde 150 dönümlük tarlada ekimi yapılan soğanda da hasat başladı.

Kuraklığa ve don etkisine rağmen rekolte ve verimin yüksek olduğu soğan, kilogram fiyatı tarladan 8 TL'den alıcı buluyor.

"TEK SORUNUMUZ FİYATLARIN DÜŞÜK OLMASI"

Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan çiftçi Hasan Baybaris, şunları kaydetti:

