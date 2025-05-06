Soğan hasadı başladı, fiyatı düştü

Hatay'da rekolte ve verimin yüksek olduğu soğanda hasat başlarken, tarlada fiyatı 8 TL'ye düştü.

Soğan hasadı başladı, fiyatı düştü

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yalangoz Mahallesinde 150 dönümlük tarlada ekimi yapılan soğanda da hasat başladı.

Kuraklığa ve don etkisine rağmen rekolte ve verimin yüksek olduğu soğan, kilogram fiyatı tarladan 8 TL'den alıcı buluyor.

"TEK SORUNUMUZ FİYATLARIN DÜŞÜK OLMASI"

Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan çiftçi Hasan Baybaris, şunları kaydetti:

Soğan hasadı başladı, fiyatı düştü - 1 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan hasadı başladı

"Tek sorunumuz soğan fiyatlarının düşük olması. Soğan tarlada 8 TL bandında, marketlerde ise 20 ila 30 TL arasında değişiyor. Sezonun ilk hasadı Adana'dan başladı. Adana'da fiyatlar güzeldi. Soğanda, tonajların olması ve ihracatın olmaması fiyatları düşürdü."

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