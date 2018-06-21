Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

ABD'ye yönelik gümrük tedbirleri hakkında konuşan Zeybekci, "ABD tüm dünyaya diye başlattığı demir çelik ve alüminyumda ek vergi getirdi. Biz kendileriyle temas ettik. Bir türlü yüz yüze görüşemedik. Biz ABD ile dış ticaret fazlası vermiyoruz. İkincisi 1 milyar 180 milyon dolar çelik ihracatı yaparken ABD'den 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan ülke. Bunu kendileriyle makul seviyelerde görüşmelerle halletmeye çalıştık olmadı. Onlar bize toplam yük olarak ilave gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi şeklinde hareketimiz oldu. Bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün grubunda" dedi.

"SOĞAN-PATATES İTHALATINA MÜSAADE EDECEĞİZ"



Son dönemde artan soğan-patates fiyatlarıyla ilgili konuşan Zeybekci şunları söyledi: "Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz."

Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olacağını belirten Zeybekci, enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlar atılacağını kaydetti.

"YENİ SİSTEMDE BAKAN SAYISI 15-16 OLACAKTIR"

Zeybekci, cumhurbaşkanlığı sisteminde toplam bakanlık sayısının 15-16 olacağını belirtti.

"KURDAKİ ARTIŞTA AYAĞI YERE BASAN GEREKÇE YOK"

Dövizdeki son durumla ilgili değerlendirme yapan Zeybekci, "Türkiye'nin büyüme rakamları son 6 çeyrekte OECD'de en iyiyiz. En son açıklanan 1,6 puanlık azalmayla işsizlikte 10,01'e gelmişiz. İhracatta 21 aydan beri çift haneyi artış sürüyor. Turizmde turist sayısında artış var. Bütçe açığı 1,5 seviyesinde 2017'de tamamlandı. Peki TL neden değer kaybediyor? Ayağı yere basan bir gerekçe yoktur. Ödenmesi gereken 183 milyar dolar borç var. Türkiye'nin varlıkları 290 milyar dolar seviyesine geliyor. TL'nin ödeme mükellefiyetlerini yerine getirmeyle ilgili soru işareti yoktur" dedi.

"İHRACAT HAZİRANDA REKOR KIRACAK"

Zeybekci, ihracatta haziran ayında tarihi rekor kırılacağını, ihracat artışının büyümeye de pozitif yansıyacağını belirtti.