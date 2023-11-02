Soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdan ne için kullanılır?

Soğuk cüzdan, Bitcoin, Ripple, Litecoin, Ethereum ve Bitcoin Cash gibi önde gelen kripto varlık cüzdan anahtarlarının internete bağlı olmayan donanımsal bir cihaz içerisinde saklanması yöntemi olarak adlandırılır.



Soğuk cüzdanlar internet erişimi olmaması nedeniyle sıcak cüzdana göre daha güvenlidir.

SOĞUK CÜZDAN NASIL KULLANILIR?

Soğuk cüzdan oluşturmak için herhangi bir kripto para biriminin cüzdan adresini oluşturmak ve bilgileri internet ortamından arındırılmış bir cihaz içerisinde saklamak gerekir.

SICAK CÜZDAN NEDİR?

İnternete bağlı kripto para cüzdanlarına sıcak cüzdan adı verilir. Kağıt cüzdan ile Bitcoin adresine Bitcoin gönderilebilir ve harcamak istenilen özel anahtar, bir Bitcoin cüzdanına aktarılabilir.



Kripto para saklamak için kullanabilecek birçok masaüstü ve mobil cüzdanlar bulunmaktadır. Bu cüzdanlar seçilirken güvenirlik, hacim, miktar gibi birçok şeylere dikkat edilmelidir.