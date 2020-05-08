ŞOK Marketler'de istihdam 32 bine yükseldi

ŞOK Marketler Tic. A.Ş., 2020 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ŞOK Marketler, 2020 yılının birinci çeyreğinde net satışlarını yüzde 33,1 oranında artırarak 4,7 milyar TL’ye çıkardı.

Birinci çeyrekte 221 yeni mağaza açan şirket, toplam mağaza sayısını 7 bin 436'ya, toplam çalışan sayısını da 32 bin 37’e çıkardı. ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk çeyreğinde 5,3 milyon TL net kâr elde etti.



2020 yılı birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili açıklama yapan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Geçen yılı yaklaşık 30 bin istihdamla kapattık. Yılın ilk üç ayında 2 bin 299 kişiye yeni iş imkânı sağladık.

Şu anda 32 bin kişiyi aşan büyük bir aileyiz. 2020 yılı içinde toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Güçlü finansal yapımız, müşteri odaklı iş stratejimizle 2020 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı mutluyuz” dedi.

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