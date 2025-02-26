Solana memecoin skandalları Ethereum'u nasıl etkiler?

Solana, "Ethereum katili" olarak adlandırılmasına rağmen, son dönemde yaşanan memecoin skandalları nedeniyle ciddi bir zorlukla karşı karşıya kalmış durumda. Özellikle, Pump.fun aracılığıyla başlatılan LIBRA memecoin skandalı, Solana'nın güvenilirliğine büyük bir darbe vurdu. Bu olay, yatırımcı algısını olumsuz etkileyerek Solana'nın geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Ancak Solana, 2024'te büyük bir gelir artışı gösterdi ve bu dönemde memecoin çılgınlığı da platformun gelirini artırdı.

SOLANA'NIN GELİRİ ARTIYOR

Messari'nin raporuna göre Solana'nın geliri 2024'ün 4. çeyreğinde %213 artarak 268 milyon dolardan 840 milyon dolara çıktı. Ancak, bu artışın büyük bir kısmı memecoin çılgınlığından kaynaklanıyor. Solana, 2024'te DeFi alanında önemli bir büyüme yaşasa da, ağın karşı karşıya olduğu yasal ve etik sorunlar, yatırımcıların güvenini sarsabilir. Özellikle LIBRA skandalı ve ardındaki dolandırıcılık iddiaları, Solana'nın imajını zedeledi.



REKABET SÜRÜYOR



Solana, Ethereum'un en güçlü rakiplerinden biri olmaya devam etse de, yaşanan skandallar yatırımcı algısını etkilemiş görünüyor. Pump.fun ve LIBRA gibi sorunlar, Solana'nın büyümesini engelleyebilir ve yatırımcıların Ethereum'a yönelmesine neden olabilir. Bununla birlikte, Solana'nın geleceği hala belirsiz ve blockchain dünyasında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

