Berat Albayrak: Son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık

ntv.com.tr 04.11.2019 - 13:41 Son Güncelleme : 04.11.2019 - 13:43
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.
"Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor" diyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."
Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu infografiği de kullandı.