Berat Albayrak: Son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık

Bakan Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık" dedi.

berat albayrak şehit cenaze111019.jpg
berat albayrak şehit cenaze111019.jpg

ntv.com.tr 04.11.2019 - 13:41 Son Güncelleme : 04.11.2019 - 13:43

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SON DAKİKA HABERİ: Ekim ayı enflasyonu belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Ekim ayı enflasyonu belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor" diyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."

Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu infografiği de kullandı.

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