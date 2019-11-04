Berat Albayrak: Son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Enflasyonla mücadele adımlarımız meyvelerini veriyor" diyen Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız."



Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu infografiği de kullandı.