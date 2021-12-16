SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret belli oldu

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapan komisyon, bugün dördüncü kez toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti açıkladı.



ASGARİ ÜCRET 4 BİN 253 LİRA OLDU, GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi.

"Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz."

"MİLLETİN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE BİZ BELİRLEYECEĞİZ"



"Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir."



2022 yılı asgari ücreti brüt 5004 TL, net 4253,4 TL olarak belirlendi.



Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5879,70 TL oldu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi;



"Nihai kararımızı komisyon olarak verdik. Asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. 6 milyon 90 bin çalışanı ilgilendiren bir konu, sadece onlarla sınırlı değil, bütün ücret düzeylerini belli sıralamayla ilgilendiren temel ücret durumuna gelmiştir. Bu sürece katkısı olan bütün kurul üyelerini, sendikalarımızı tebrik etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sürece başından itibaren emeği ve sosyal devleti koruyan manevi desteğini hissettik."



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.



Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.



Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.