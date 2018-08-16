Son dakika haberi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla telekonferansla bir araya geldi.

Albayrak yatırımcılara şu mesajları verdi:

"Bugün içinde geçtiğimiz süreçte yaşanan dalgalanmaların, karşılaştığımız zorlukların farkındayız. Ülkemizin potansiyelini de biliyoruz. Atacağımız adımlarla süreçten daha güçlü çıkacağız.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ GÜÇLÜ, AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK"

Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yoktur. Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitededir. Bankacılık sektörüne destekten tereddüt etmeyiz. Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmamıştır. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir.

"MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz.

Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.



"DAHA FAZLA MALİ SIKILAŞMAYI SAĞLAYACAĞIZ"

Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz.



Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile ilgisi yoktur. Bu durum tamamıyla politik gelişmeler ve yatırımcıların Türk Bankacılık sektörüyle ilgili algılarındaki bozulmayla ilgilidir.

"SERMAYE KONTROLÜ HİÇ GÜNDEMDE OLMAYACAK"

Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmemiştir. Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak, sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak.

"GÜVENİ ARTIRMAK İÇİN ADIM ATACAĞIZ"

Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız.

"BİR IMF PLANI YOK"

Türkiye, serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil. Bir IMF planı yok. Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık.

"ÇOK CİDDİ HARCAMA KISINTISINA GİDİLECEK"

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz.

Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil. Merkez Bankasını mali politikalarla destekleyeceğiz. Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor. Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli.

"HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ"

Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz. Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

"EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

Birkaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız.

"DAHA ILIMLI BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız. Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz.

ABD yaptırımları sorunu ile birçok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli. "



6 BİNDEN FAZLA KATILIM

Toplantıya katılan yabancı yatırımcıların sayısı yaklaşık 6 bin 100'ü buldu.