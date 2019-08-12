Son dakika haberi!
Hükümet ve kamu işçileri arasındaki zam pazarlığı devam ediyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşmeleri için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı görüşmeye çağırdı.
Selçuk ve Atalay'ın görüşmesi bugün saat 16.00'da gerçekleşecek.
Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu iki gün önce 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanmaması üzerine üç aşamadan oluşan eylem kararı almıştı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...