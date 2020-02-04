Son dakika Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 4 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2.016 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.574,2 dolardan işlem görüyor.



Analistler, yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşılık çözüm arayışlarının olumlu sonuçlanacağına dair beklentilerin artmasına paralel yükselen risk iştahının altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.



Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.



Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurları, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini kaydetti.

