Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Şubat 2020 anlık ve güncel altın fiyatları... Gram altın 302 lira, çeyrek altın 494 lira ve Cumhuriyet altını 2.038 liradan işlem görüyor

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 302 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 303,4 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 302 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2.038 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 1.563 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun ardından dolar endeksinin 99 sınırına kadar yükseldiğini, bu durumun altının ons fiyatında satış baskısı yarattığını ifade etti.

Gram altın tarafında ise Suriye ile ilgili gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, bugün Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan gelecek haberler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atılacak adımları paylaşacağı konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının onsunda 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 300-305 lira bandının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

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