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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ve ocak-nisan dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalışla 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 67,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 82,9'a yükseldi.

OCAK - NİSAN DÖNEMİ

Türkiye'nin ihracatı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artarak 56 milyar 705 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19,4 düşüşle 66 milyar 482 milyon dolara geriledi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 64,4 azalışla 9 milyar 777 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,3 olarak hesaplandı.



GENEL TİCARET SİSTEMİ'NE GÖRE DIŞ TİCARET



Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 15 milyar 267 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 14,8 gerileyerek 18 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 58,2 azalışla 2 milyar 805 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 olarak belirlendi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 51,5 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,7 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı ve 6 milyar 914 milyon 569 bin dolara geriledi.

Almanya, 1 milyar 243 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 819 milyon dolarla Birleşik Krallık, 777 milyon dolarla İtalya, 754 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 861 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 458 milyon dolarla Çin, 1 milyar 454 milyon dolarla Almanya ve 925 milyon dolarla ABD takip etti.

EN ÇOK İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 202 milyon 69 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 402 milyon 777 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Nisanda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 507 milyon 529 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 875 milyon 514 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-nisan döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 8 milyar 738 milyon 947 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 5 milyar 390 milyon 628 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 14 milyar 511 milyon 561 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 6 milyar 868 milyon 869 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9 olarak hesaplandı.