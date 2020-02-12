Dolar kuru bugün ne kadar? (12 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 12 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

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Dolar/TL dün jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalarak gün içinde en son Mayıs 2019'da görülen 6.05'e kadar yükselmişti. Bugün ise dolar/TL 6,03 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,55'te işlem görüyor.

FED, VİRÜSÜN ETKİLERİNİ İZLİYOR

Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsün küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini açıkladı. Powell, kongrede yaptığı sunumda, ticarete bağlı belirsizliklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını söyledi. Fed Başkanı, ABD ekonomisinin genel görünümüne ilişkin de olumlu mesajlar verdi. "Ekonomi ılımlı hızda büyüyor" dedi.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de ise 6,00-6,05 bandının izleneceğini dile getirdi.

VİDEO: DOLAR/TL'DE YÖN NE OLACAK?

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