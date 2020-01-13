Son dakika dolar kuru bugün ne kadar? (13 Ocak 2020 anlık ve güncel dolar - euro fiyatları)

Merkez Bankası'nın faiz kararı dışında ekonomik veri akışının sınırlı olduğu haftada dolar/TL, güne geçtiğimiz cuma günkü kapanış seviyelerinden başladı.Kur bugün 5,85'te seyrediyor.

Euro/TL 6,51'den işlem görüyor.

BORSADA YENİ ZİRVE

BIST 100 endeksi ise güne yüzde 0,79 artışla 119 bin 595 puandan başladı. Yeni haftanın başlangıcında Borsa İstanbul, 1 Şubat 2018 tarihinden bu yana ilk kez 120.500 puanı aştı. Borsa İstanbul'da tüm zamanların en yüksek seviyesi, 29 Ocak 2018'deki 121 bin 531 puan ile kayıtlara geçmişti.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA



Küresel piyasalar, 15 Ocak'ta imzalanması beklenen ABD-Çin ticaret anlaşmasını yakından izlerken; yurt içi piyasalarda bu haftanın ana gündem maddesini 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı oluşturuyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek, 5,95'in direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.

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