Son dakika Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,98'den işlem görüyor.

Euro/TL de 6,56'da seyrediyor.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU (HABERE GİT)

Merkez Bankası, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek, 8.2 olarak korudu. 2021 yılı için ön görülen enflasyonu ise yüzde 5.4 olarak açıkladı.



Uzmanlar, bugün, yurt dışında ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9150'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.



FED FAİZİ SABİT TUTTU



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – yüzde 1.75 aralığında tuttu. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

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