Son dakika Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? 30 Ocak 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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PİYASALAR

Asya paralarında sert düşüş

Asya paralarında sert düşüş

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,98'den işlem görüyor. 

Euro/TL de 6,56'da seyrediyor.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU (HABERE GİT)

Merkez Bankası, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmeyerek,  8.2 olarak korudu. 2021 yılı için ön görülen enflasyonu ise yüzde 5.4 olarak açıkladı.

Uzmanlar, bugün, yurt dışında ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9850'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9150'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.50 – yüzde 1.75 aralığında tuttu. Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi 5 baz puan artırarak yüzde 1.60 seviyesine çıkarttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

VİDEO: VİRÜSÜN EKONOMİK ETKİLERİ BÜYÜYOR

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