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Düzce'deki afetzedelerin prim borçları ertelendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, selden etkilenenlerin 18 Temmuz öncesine ait prim borçlarının 1 yıl ertelendiğini açıkladı.



Düzce'de temaslarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Devletimiz, Düzce'de kardeşlerimizin bu zor gününde hayat normale dönene kadar her daim yanında olacak. İşte bu nedenle vatandaşlarımızın 18 Ekim 2019'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumlarımıza başvurmaları halinde, 18 Temmuz 2019 öncesine ait süresi dolmuş borçları ile Eylül 2019 sonuna kadar tahakkuk edecek borçlarını bir yıl süreyle erteleyeceğiz" diye konuştu.



Düzce'de 17 ve 18 Temmuz'da etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetmişti.