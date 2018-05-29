Son dakika haberi! 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan Bayramı öncesi verilecek 1000 liralık ikramiyenin tarihini açıkladı.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak. 

MAAŞLAR DA BAYRAM ÖNCESİ

Emekli Sandığı emeklilerinin haziran maaşları 1-5 Haziran arasında ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödenecek.

Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de 1000 liralık ikramiye ödenecek.

EMEKLİ AYLIĞIYLA BİRLİKTE DUL MAAŞI DA ALANLAR ÇİFT İKRAMİYE ALABİLİR Mİ?