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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere Ramazan Bayramı öncesi verilecek 1000 liralık ikramiyenin tarihini açıkladı.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak.
MAAŞLAR DA BAYRAM ÖNCESİ
Emekli Sandığı emeklilerinin haziran maaşları 1-5 Haziran arasında ödenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödenecek.
Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde de 1000 liralık ikramiye ödenecek.
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