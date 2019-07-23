Son dakika haberi! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı (memur) emeklilerinin maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.
Ödemelerin 25 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirten Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25-28 Temmu'da zamlı ödencek" diye konuştu.
2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödeneceği bildirildi.