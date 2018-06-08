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İş dünyasının acı kaybı...

Demirören Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 80 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Demirören, 31 Mayıs 2018'den bu yana solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Florence Nightingale Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır" dedi.



Erdoğan Demirören'in bir süredir hastanelerinde solunum yetersizliği nedeniyle tedavi ve takip altında olduğunu aktaran Şamilgil, "Sayın Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakası, hastanemizin tüm personelinin yoğun desteği ve çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibarıyla tüm ülkemize, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah kalanlara sabırlar versin” dedi.

CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ



Aile adına bir açıklama yapan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise “Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi’ni düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören Oktay.

KIZINDAN AÇIKLAMA

Erdoğan Demirören’in kızı Meltem Demirören Oktay, hastane önünde gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.



“Acımız büyük” diyen Meltem Demirören Oktay, “Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın” diye konuştu.

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR? İŞTE HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören ailesini arayarak başsağlığı diledi, merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diledi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Oktay Demirören’le telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat haberinin kendisini derinden üzdüğünü söyledi.



Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan Demirören’in vefatının iş dünyası için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören ailesine, sevenlerine ve iş dünyasına başsağlığı dileğinde bulundu.



Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda ise şu ifadeleri kullandı: “Demirören Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum."

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Erdoğan Demirören

ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi.



Demirören, Sirkeci’de oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto'nun kurucusu Babası Şükrü Demirören`in 1957 senesinde vefat etmesiyle, genç yaşta aile işlerini devralmak zorunda

kaldı.

Türkiye'nin ilk gaz şirketini 1972'de devren satın alan Demirören, yatırımlarını hızlandırarak şirket sayısını 48'e yükseltti.



1980'de açıklanan 24 Ocak kararlarından sonra ise küçülmeye karar verdi.

Daha sonra birçok farklı sektörde faaliyet göstererek Demirören Holding'in büyümesini sağladı.

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BEŞİKTAŞ'TA FUTBOL OYNADI

Demirören, 1956-1957'de Beşiktaş'ta ve Emniyet'te profesyonel olarak futbol oynadı.

Grubun faaliyet gösterdiği sektörler arasında enerji, turizm, medya, sanayi, eğitim, inşaat ön plana çıkıyor.

SON OLARAK DOĞAN MEDYA'YI SATIN ALDI

Demirören Grubu, son alarak Doğan Grubu'nun medya varlıklarını satın almıştı. Anlaşmayla birlikte Aydın Doğan'a ait Hürriyet, Kanal D, Posta, Fanatik, CNN Türk, DHA, D-Smart gibi markalar Erdoğan Demirören'in sahibi olduğu Demirören Grubu'na geçti.

Demirören, son olarak Doğan Medya varlıklarını Aydın Doğan'dan satın aldı.

YILDIRIM DEMİRÖREN'İN BABASI

Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören halen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığını yürütüyor. Yıldırım Demirören bir dönem Beşiktaş Kulübü başkanlığı da yapmıştı.

Erdoğan Demirören, oğlu Yıldırım Demirören ile birlikte.

DEMİRÖREN 7 YILDIR MEDYA SEKTÖRÜNDE

Milangaz ve Likidgaz markalarıyla kamuoyunda bilinen Demirören Grubu'nun iş dünyasındaki varlığı 1956 yılında kurulan Oto Kolaylık şirketiyle başladı.



1972 yılında Milangaz'la enerji sektörüne adım atan grup 1996'da Dem-Al adlı Türkiye'nin ilk otoğaz firmasını bünyesine kattı. Holding özellikle LPG sektöründe çok sayıda şirketin (Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz) sahibi konumunda.



Demirören Grubu, 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini yine Doğan Grubu'ndan satın alarak medya sektörüne girdi.



Grup Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız Total'in Türkiye birimini Nisan 2016'da bünyesine katarak akaryakıt dağıtım sektöründe de önemli aktörlerden biri oldu.

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