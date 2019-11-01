SON DAKİKA HABERİ: Albayrak: Reel sektöre ekimde 24.5 milyar lira kredi sağlandı

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ivme finansman paketi ile sağlanan kredi miktarını açıkladı.



Twitter'dan paylaşım yapan Albayrak, "Yeni büyüme modelimiz çerçevesinde, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekleyen İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim’de yüzde 106 artışla 24,5 milyar TL‘ye ulaştı" dedi.



Bakan Albayrak açıklamasında, "Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

