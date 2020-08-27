Bakan Albayrak: Hizmet ekonomisine geçiş budur

NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.08.2020 - 17:20
Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.
Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadesini kullandı.
2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 27, 2020
FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur. pic.twitter.com/6SWR5wCrae