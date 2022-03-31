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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete net zam yapıldığını, bugün için gündemlerinde böyle bir şey olmadığını söyledi.

Haberler - NTV Haber 31.03.2022 - 15:05

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete net zammın yapıldığını, ek zammın gündemde olmadığını açıkladı.

Bakan Bilgin'in açıklaması özetle şu şekilde:

"Asgari ücret konusuna ilişkin olarak, daha yılın üçüncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. 

Net zam yapıldı, gündemimizde böyle bir şey yok. Başka şeyleri birbirine karıştırmamak lazım.

Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personelimizle yaptığımız toplu sözleşmede hem de işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkını vereceğiz. Birbirine karıştırmamak lazım."

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