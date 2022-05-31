SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kurum açıkladı: Kira artışlarına düzenleme

SON DAKİKA HABERİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı'nın ağustos ayında açıklayacağı proje ile 81 ilde vatandaşların aidat öder gibi bedellerle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacaklarını belirtti. Ayrıca kiralarda TÜFE üzerinde artış yapana kanuni yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Haberler - NTV Haber 31.05.2022 - 11:26

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kurum açıkladı: Kira artışlarına düzenleme

İlişkili Haberler

İnternetten satış ve kiralamada yeni zorunluluk

İnternetten satış ve kiralamada yeni zorunluluk

Yeni ucuz konut modeli: Arazi kamudan, ev vatandaştan

Yeni ucuz konut modeli: Arazi kamudan, ev vatandaştan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve "vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabileceği" görüşünü dile getirdi.

Bakan Kurum devamında şunları söyledi:

"Büyükşehirlerdeki Hazine arazilerini evi olmayanların ev sahibi olması için devreye sokacağız.

Küçük sanayi sitelerinde işyerlerini de kamu eliyle düşük bedelle yapacağız.

artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor.

Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır.

Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun.

Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin.

TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni mueyyideyi uygulayacağız.

4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğız."

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...