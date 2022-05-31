SON DAKİKA HABERİ: Bakan Kurum açıkladı: Kira artışlarına düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve "vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabileceği" görüşünü dile getirdi.

Bakan Kurum devamında şunları söyledi:

"Büyükşehirlerdeki Hazine arazilerini evi olmayanların ev sahibi olması için devreye sokacağız.

Küçük sanayi sitelerinde işyerlerini de kamu eliyle düşük bedelle yapacağız.

Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor.



Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.



Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır.



Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun.



Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin.

TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni mueyyideyi uygulayacağız.

4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğız."

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