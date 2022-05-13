SON DAKİKA HABERİ... Bakan Nebati açıkladı: İlanlar tek tek tespit edildi

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Sıfır ve ikinci el konut satışlarına uygun maliyetli konut finansmanı sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Konut sektörüne yönelik açıklanan 3 çözüm paketinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamalarda bulundu.

''BUNLARI YAPANLARIN ENSESİNDEYİZ''

Bakan Nebati, satış fiyatları ve ilanların tek tek tespit edildiği belirterek, ''Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz'' diyerek sözlerine şunları ekledi:

''Birilerinin suistimalde bulunarak kısa günün kârı diyerek bizi aldatmasına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz''

Geçtiğimiz günlerde konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacakların, uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması yönelik çalışma kapsamında 3 ayrı paket açıklanmıştı. DETAYLI HABER İÇİN TIKLAYINIZ

