SON DAKİKA HABERİ: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Ocakta pik yapar, Haziran 2023'te tek hane olur

Son dakika haberi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg ajansa konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

Enflasyon Ocak'ta pik yaoar ama Haziran 2023'te tek hane olur.



Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı. Kur korumalı mevduata 300 bin kişi katıldı. Günde 10 milyar TL sisteme dahil oluyor.

Katılımın yaklaşık yüzde 15'i döviz hesaplarından.

KDV uygulamasında sadeleşme sağlayacağız.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...