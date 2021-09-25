SON DAKİKA HABERİ... Bakan talimat verdi: 5 zincir markete inceleme

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Ticaret Bakanlığı zincir marketlerde fahiş fiyat iddiasıyla ilgili harekete geçti.

Bakan Mehmet Muş'un talimatıyla inceleme yapmak için müfettiş görevlendirildi.

Müfettişler, 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit edecek.

Bakanlık açıklamasında "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız" denildi.

Öte yandan vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda 81 ildeki fahiş fiyat denetimleri de devam ediyor.

"5 ZİNCİR MARKET PİYASAYI ALT ÜST EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada fahiş fiyatlar konusuna değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:



Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor.