Bakan Varank: Üretim çarkları hızla dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" dedi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.03.2021 - 09:55

Bakan Varank: Üretim çarkları hızla dönüyor

İlişkili Haberler

"Cumhur İttifakı'nın hedefi 2053"

"Cumhur İttifakı'nın hedefi 2053"

Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz

Bakan Varank: Programlarımızla Türkiye'ye beyin göçünü özendiriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor, üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" dedi.

Varank, "Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız" diye konuştu.

Bakan Varank, "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz" ifadesini kullandı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...