SON DAKİKA HABERİ: Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı.



Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, "Asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.



İşçileri koruyacak, asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak bir çalışma içinde olduklarını belirten Bilgin, "Rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.

Bilgin, "2500 muhtelif sektörlerde çalışan işçileri, işverenleri yöneticileri, esnaf başka meslekten insanları kapsayan toplumun beklentilerini mümkün olabileni ortaya koyan araştırma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARI

Bakanlık bünyesindeki 3600 ek gösterge çalışmalarının da başladı

ğını kaydeden Bilgin, "Kapsamı ve maliyeti üzerinde çalışıyoruz yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz. Kapsamı ne kadardır hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz maliyeti nedir detaylı çalışma yürütüyoruz" dedi.