SON DAKİKA HABERİ: Bakan Yanık: 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına 186 milyon TL kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Yapacağımız bu yeni ödeme salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanmasında kullanılacak.

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