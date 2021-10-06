SON DAKİKA HABERİ: Bakan Yanık: 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Yanık, "Çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 11:46

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Yanık: 186 milyon TL kaynak aktarıyoruz

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına 186 milyon TL kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Yapacağımız bu yeni ödeme salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanmasında kullanılacak.

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...