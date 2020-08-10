SON DAKİKA HABERİ... BDDK'dan normalleşme adımı: Aktif rasyosu esnetildi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) normalleşme kapsamında bir adım daha attı.

Bankalarla yapılan toplantıda alınan karar kapsamında aktif rasyosu kuralları esnetildi.

Aktif Rasyosu değeri hedefi, mevduat bankalarında yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürüldü.

Yapılan açıklamada, "İhtiyaç oluşması halinde, aktif rasyosu düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir" denildi.

Geçen hafta piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından İstanbul'da önemli bir ekonomi toplantısı yapılmıştı. Bankalar Birliği ev sahipliğindeki toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankaların genel müdürleri katılmıştı. Banka temsilcileri toplantıda aktif rasyosuyla ilgili düzenleme talebinde bulunmuştu.