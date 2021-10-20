SON DAKİKA HABERİ: Bitcoin'den tarihi rekor: 66 bin dolar seviyesini aştı

SON DAKİKA HABERİ: Kripto para dünyasının en yüksek hacimlisi Bitcoin, tarihi rekorunu kırdı. 66 bin dolar seviyesinin üstüne çıkan Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 245 milyar dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 48 seviyesine çıktı.

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 17:21

SON DAKİKA HABERİ: Bitcoin'den tarihi rekor: 66 bin dolar seviyesini aştı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Kripto para ETF'lerinin borsada işlem görmesini sağlayacak düzenleyici kurul onayının ardından yükselişini hızlandıran Bitcoin, tarihi zirvesini aşarak 66 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. 

En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 245 milyar dolara yükselirken piyasa hakimiyeti yüzde 48 seviyesine çıktı.

TARİHİ ZİRVE

Coinmarket verilerine göre güne 61 bin 622 dolar olarak başlayan Bitcoin, yüzde 5,7 artış ile 66 bin 208 doları görerek tarihinin en yüksek seviyesini gördü. 

Bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmi ise yüzde 5 artarak 39 milyar 802 milyon dolara çıktı. 

Bitcoin, saat 17.20 itibarıyla 65 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...