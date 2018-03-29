Son dakika haberi: Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye 2017 yılında, 2013'ten beri en hızlı yıllık büyümeye imza attı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyürken yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 7,3 oldu.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşti.



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7, sanayi sektörünün yüzde 9,2 inşaat sektörünün ise yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 10,7 artış kaydetti.

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 10 BİN 597 DOLARA İNDİ



Kişi başına GSYH değeri, 2017'de cari fiyatlarla 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2016'da 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak belirlenmişti.



TÜRKİYE BÜYÜMEDE OECD İKİNCİSİ



Türkiye, bu büyüme oranı ile OECD ülkeleri içerisinde yüzde 8,4 büyüyen İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu.

TÜRKİYE'NİN ORTALAMA BÜYÜME ORANLARI

EN HIZLI BÜYÜME BİLGİ İLETİŞİMDE, EN YAVAŞ BÜYÜME GAYRİMENKULDE



İktisadi faaliyet kollarına bakıldığında ise 2017'de yıllık olarak en hızlı büyüyen sektörün bilgi ve iletişim sektörü olduğu görüldü. TÜİK verilerine göre 2017'de yıllık olarak sektör yüzde 12,4 büyüme kaydetti. En yavaş büyüme ise gayrimenkul faaliyetlerinde oldu. Verilere göre sektördeki büyüme yüzde 2,6 büyüdü.

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ SOSYAL MEDYA HESABINDA BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ: G-20'DE LİDER OLDUK

Türkiye ekonomisi 2017’de %7,4 büyümüş ve böylece dünya ekonomisinin %85’ini oluşturan G-20’de lider olmuştur.

Tüm aksi söylemlere rağmen ekonomimize sonuna kadar güvendik, ihracatı-yatırımları artıracak teşvikler verdik, durmak bilmeden çalıştık ve bu muhteşem başarıyı yakaladık — Nihat Zeybekci 🇹🇷 (@ZeybekciNihat) March 29, 2018

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHDİ EKER NTV'DE YORUMLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, NTV canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi:

"Beklenen bir orandı aslında 7-7.5 arası. Tahminler gerçelkleşmiş oldu. Türkiye 15 Temmuz’dan sonra büyük bir hızla toparlıyor. Büyüme potansiyeli ve enerjisi var. Demografik yapısı, talep ve üretimn tarafı ve dışa açılmayla birlikte sağlanan ivme kendini gösteriyor. Çünkü Türkiye’nin nüfus artış oranın en az 4-54 puan üzerinde büyüme sağlamalı ki kalkınmaya ve refaha yol açsın. 7,4 çok güzel bir rakam ve inşallah arakası da gelir" ifadelerini kullandı.