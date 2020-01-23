SON DAKİKA HABERİ: Emeklilere maaş farkı ödemesi başladı (Kim hangi tarihlerde alacak?)

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu.

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Emeklilere maaş farkları ödenmeye başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak’a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

2,3 MİLYONA YAKIN KİŞİYE ÖDEME

Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

EK ÖDEMELER NEREDEN ALINACAK?

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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