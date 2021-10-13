SON DAKİKA HABERİ: Enerji Bakanı Dönmez: Doğalgaz talebi için ek kaynak görüşmeleri sürüyor

SON DAKİKA HABERİ: Enerji Bakanı Dönmez, kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Dönmez, enerji fiyatlarıyla ilgili olarak, "Maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 11:44 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 12:00

SON DAKİKA HABERİ: Enerji Bakanı Dönmez: Doğalgaz talebi için ek kaynak görüşmeleri sürüyor

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ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz talebi ve enerji fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. 

Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü belirten Dönmez, "Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur" dedi.

fiyatlarına ilişkin konuşan Dönmez: " fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.

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