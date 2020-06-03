SON DAKİKA HABERİ... EPDK Başkanı duyurdu: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

SON DAKİKA HABERİ: EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

NTV Haber 03.06.2020 - 15:33 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 15:42

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Son dakika haberi! 

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.

EPDK Başkanı şunları kaydetti:

“Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük. Gereken adımı atacaklar. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz.”

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