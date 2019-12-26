SON DAKİKA HABERİ: EPDK Başkanı Yılmaz: 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak

SON DAKİKA HABERİ: EPDK, bugünkü toplantısında 1 Ocak-31 Mart arasında geçerli olacak elektrik tarifesini belirledi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bugün yaptığımız kurul toplantısında 3 aylık elektrik tarifelerini belirledik. 2020 yılı Ocak Şubat Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

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