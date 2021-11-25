SON DAKİKA HABERİ: EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: EPDK akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamda fiyatların serbest piyasa koşullarına göre belirlendiği ve müdahalenin söz konusu olmadığı bildirildi.

Haberler 25.11.2021 - 11:46 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 12:06

SON DAKİKA HABERİ: EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

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Döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını  da etkiliyor. 

Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) bir açıklama geldi.

Akaryakıt piyasasındaki fiyat hareketlerinin serbest piyasa koşullarına göre belirlendiği belirtilen açıklamada, "Kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır" denildi.

ÖTV'nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ve döviz kurundaki hareketlerin doğrudan fiyatlara yansıdığı belirtildi.

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