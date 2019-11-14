SON DAKİKA HABERİ: Eylül ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Sanayi üretimi eylülde aylık yüzde 3,2, yıllık yüzde 3,4 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüze 0,4 arttı.

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