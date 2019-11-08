SON DAKİKA HABERİ: Eylül ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi yüzde 3,4 azaldı.



İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2, yakıtlarda yüzde 15,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.



İhracat birim değer endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,5 azaldı.



İthalat birim değer endeksi yüzde 5,3 azaldı



İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,8, yakıtlarda yüzde 14,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 azaldı.



İthalat birim değer endeksi 2019 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,9 azaldı.

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