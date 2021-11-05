SON DAKİKA HABERİ: Fahrettin Altun'dan Lütfi Elvan açıklaması

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, "Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır" dedi.

Paylaşımında söz konusu haberin linkine de yer veren Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.

Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"