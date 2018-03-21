Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi! ABD merkez bankası Fed'in karar organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) iki gün süren toplantısını sonuçlandırdı.



Fed politika yapıcıları bu toplantıda politika faizi olan federal fon faizini beklendiği üzere yüzde 1.25-1.50 bandından yüzde 1.50-1.75 bandına yükseltti.

Politika yapıcıların faiz sürecine ilişkin tahminlerini gösteren noktasal grafiğe göre yetkililer, 2018 yılında üç kez faiz artırımına gidilmesini bekliyor.



FED FONLAMA ORANINI YÜZDE 1.50 – 1.75 ARALIĞINA ÇEKTİ

Fed'in iki günlük Mart ayı politika toplantısının ardından Çarşamba günü açıklanan karara göre yetkililer, 25 baz puanlık faiz artırımına giderek üst bandı yüzde 1.75 seviyesine çekti.

Piyasa beklentisi, Fed'in fonlama faizinde 25 bp artırıma giderek yüzde 1.50 – 1.75 seviyesine çekeceği yönündeydi.

NOKTASAL GRAFİK: YETKİLİLER 3 FAİZ ARTIRIMI BEKLİYOR

Yatırımcıların dikkati Fed politika yapıcılarının 2018 yılına ilişkin faiz artırımı projeksiyonunun üçten dört artırım beklentisine yükseltilip yükseltilmeyeceği üzerindeydi.

Çarşamba günkü açıklanan noktasal grafiğe göre politika yapıcılar beklentileri değiştirmeyerek Fed'den 2018 yılında üç faiz artırımı bekliyor.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?



Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,9275 seviyesinden işlem görüyordu. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden gerilemişti. Dolar karardan sonra 3.9080 seviyelerinden işlem gördü.

90.13 olan dolar endeksi, Fed kararı sonrası 89.80'e geriledi.



ABD Doları, Fed kararı sonrasında önemli piyasa paraları karşısında da fazla değişiklik göstermedi.

FED BAŞKANI POWELL, FAİZ ARTIRIMINI DEĞERLENDİRDİ



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Ekonomik görünümde bir değişiklik olmadığı sürece bilanço daraltma planını değiştirmeyi düşünmüyoruz." dedi.



Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz artırmasının ardından ilk kez düzenlediği basın konferansında faiz kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirdi.



ABD ekonomisinin, son dönemdeki mali genişleme ve hızlanan küresel büyümeyle güçlendiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının da iyileşmeye devam ettiğini bildirdi.



FOMC üyelerinin büyüme beklentilerini yükseltmesinin güçlenen ekonomik görünümü yansıttığını anlatan Powell, “FOMC’nin medyan büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 2,7, gelecek yıl için yüzde 2,4 ve 2020 için yüzde 2,0 ile uzun vadeli tahminlerin biraz üzerinde belirlendi.” diye konuştu.



Powell, FOMC’nin işsizlik beklentilerinin ise istihdamdaki sağlam artışların sürmesi nedeniyle aşağı çekildiğini ifade etti.



Enflasyonun geçen sene beklenmeyen geçici faktörlerden ötürü yüzde 2 hedefinden uzaklaşmasına rağmen gelecek aylarda söz konusu hedefe doğru yükseleceği öngörüsünde bulunan Powell, “Enflasyon orta vadede yüzde 2 civarına yükselmeli ve istikrar kazanmalı. Bizim enflasyon hedefimiz simetrik, yani her iki yönde yaşanabilecek ısrarlı sapmaları önlemeye çalışıyoruz.” diye konuştu.



“KADEMELİ FAİZ ARTIRIMLARI EKONOMİYE İYİ HİZMET ETTİ”



Powell, “İki yıldır sürdürülen kademeli faiz artırımlarının, ekonomiye iyi şekilde hizmet ettiğini”ne işaret ederek, bugünkü faiz kararını parasal normalleşme sürecindeki adımlardan biri olarak nitelendirdi.



“FOMC, kademeli faiz artırımlarının, tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için en iyi yol olduğunu öngörüyor” ifadesini kullanan Powell, güncellenen faiz beklentilerinin bu görüşü yansıttığını belirtti.



Fed’in bugün yayımladığı güncel ekonomik projeksiyonlar, FOMC'nin 2018 sonuna yönelik medyan faiz oranı beklentisini yüzde 2,1’de sabit bırakıldığını göstermişti. Bu oran, bankanın yılın geri kalanında iki kez daha faiz artıracağına işaret etmişti.



FOMC’nin 2019 ve 2020 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise sırasıyla yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a ve yüzde 3,1'den yüzde 3,4’e yükseltilmişti. Bu oranlar, banka yetkililerinin gelecek yıl üç, bir sonraki sene ise iki kez faiz artırmayı planladıklarını ortaya koymuştu.



“BİLANÇO DARALTMA PLANINI DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ”



Fed Başkanı Powell, söz konusu projeksiyonlara değindikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Geçen yıl başlayan bilanço küçültme programının pürüzsüz şekilde devam ettiğini kaydeden Powell, “Ekonomik görünümde bir değişiklik olmadığı sürece bilanço daraltma planını değiştirmeyi düşünmüyoruz.” dedi.



Powell, istihdamdaki güçlü artışlara rağmen hedefin altında seyretmeye devam eden enflasyona yönelik bir soru üzerine, “İşsizlik piyasasındaki gevşeklik ile enflasyon arasındaki bağın çok güçlü olmadığını görüyoruz ama bu bağ hala var.” değerlendirmesini yaptı.



“İŞ DÜNYASI LİDERLERİ TİCARET POLİTİKALARINDAN ENDİŞE DUYUYOR”



ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı gümrük tarifelerinin FOMC toplantısında gündeme geldiğini aktaran Powell, “Birkaç Fed üyesi, ülke genelinde iş dünyası liderleriyle yaptıkları görüşmeleri anlattı ve bu grubun ticaret politikalarından endişe duyduğunu ifade etti.” diye konuştu.



Powell, vergi indirimleriyle başlayan mali genişlemenin kısa vadede büyümeyi destekleyeceğini ancak uzun vadeli etkilerini şimdiden öngörmenin mümkün olmadığını belirtti.



Varlık fiyatlarındaki yüksek değerlendirmelere rağmen finansal risklerin nispeten hafif düzeyde seyrettiğini kaydeden Powell, ülkede bu yıl yapılacak ara seçimlerin para politikasını etkilemesini beklemediğini sözlerine ekledi.