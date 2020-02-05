SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Deprem bölgesindeki esnafın kredi borçları bir yıl ertelenecek

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, deprem bölgesindeki son duruma ilşkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Başta Elazığ ve Malatya olamak üzere depremde vefat eden 41 vatandaşa Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

"Ülkemiz deprem vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam koordinasyonla hızlı ve güçlü dayanışma içerisinde örnek teşkil edecek çerçevede operasyon gerçekleştirdi."

"Malumunuz Türkiye çok güçlü bir ülke. Özellikle son 18 yıldaki AKP döneminde güçlü değişim geçirmiş bir ülke. İnşallah Elazığ ve Malatya'da en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Tabi bu noktada ilişkili bakanlıklarımızın tamamı çok yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Bizim bakanlığımız da çok önemli talep ve sıkıntıları birinci ağızdan dinledi. Depremden etkilenen noktalarda işçilerimiz, esnaflarımzı başta olmak üzere taleplerin hepsini dinledik."

"Özellikle bugün Elazığ merkezinde yaşanan bu yıkımın ekonomiye etkisi üzerinde acil durumlar atma noktasında birtakım kararlar aldık."

"Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak."

"Halkbank, iki ilimizdeki esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası, özellikle bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek."



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