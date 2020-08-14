Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı

Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari işlemler hesabı haziranda 2 milyar 934 milyon dolar açık verdi.

Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11 milyar 94 milyon dolar oldu.

Geçen yılın aynı ayında 3.413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın haziran ayında 50 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi haziran ayındaki cari açıkta etkili oldu.



Bir önceki yılın haziran ayında 2.647 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon dolar fazla verdi.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon dolar azalarak 522 milyon dolar oldu.